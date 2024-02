Paura in via Giafar | macchina prende fuoco e intervengono i pompieri

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) PALERMO – A causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 1,700 in direzione Catania, il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Dir “Diramazione per Via”, a Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili dele le Forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione. +++ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++ L'articolo proviene da Ilpalermo.it.

Una 16enne è stata assalita da un Rottweiler in via Buzzi : la giovane è rimasta gravemente ferita alla gamba. La Polizia apre un’inchiesta. Rottweiler ... (ilcorrieredellacitta)

Limbiate (Monza) – Grande paura nella serata di lunedì a Limbiate , per un Incendio scoppiato improvvisamente in una struttura quanto mai sensibile: la casa ... (ilgiorno)

Momenti di Paura sugli impianti del Gran Sasso per uno snowboarder scivola to d alla seggiovia di Campo Imperatore. Il 35enne di Roma è scivola to ... (open.online)

Un western dostoevskiano: Il film parte lento, ma percepisci l'ansia in ogni scena, l'angoscia, la Paura, è come se stesse prendendo la rincorsa ... Tre ore a passa che volano via come il vento, con una orchestrazione ...mymovies

Incendio nel milanese, in fiamme un'azienda di materiali plastici: una colonna di fumo nero invade la città: Incendio e Paura nel milanese. Nove squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo sono impegnate a Truccazzano, a est di Milano, per un rogo che ha colpito Arcadia, un'azienda che tratta ...leggo

Via libera del Senato ai test psicoattitudinali per i magistrati. Le opposizioni protestano: "Non si deve avere Paura dei test psicoattitudinali. Sono già previsti in alcuni concorsi pubblici", spiega la capogruppo della Lega in Commissione Giustizia del Senato Erika Stefani, sottolineando ...huffingtonpost