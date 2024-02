Paura in via Giafar | macchina prende fuoco e intervengono i pompieri

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) PALERMO – A causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 1,700 in direzione Catania, il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Dir “Diramazione per Via”, a Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili dele le Forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione. +++ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++ L'articolo proviene da Ilpalermo.it.

