Patto per la sicurezza. Cantieri fuorilegge. In campo le “pattuglie“ di vigili e sindacati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quindici anni di ispezioni nei, risultato: il 76%, adesso, è a norma. Quando nel lontano 2007 Vimercate segnò un primo record nella battaglia agli infortuni e ai morti sul lavoro - fra le città della sua taglia fu tra le pioniere a farsi carico del problema - erano in regola sono la metà. Controllo dopo controllo le imprese hanno acquisito più consapevolezza sul problema e da allora Palazzo Trotti non si è più fermato. Ieri il Comune ha firmato con iil nuovoper ladei lavoratori nelle costruzioni. Un settore al centro della cronaca e del fenomeno, "emergenza italiana e lombarda". Nove articoli sottoscritti dal sindaco Francesco Cereda - "credo che a tutti i livelli istituzionali si debba fare qualcosa per contrastare questa piaga", ha detto - e dai rappresentanti degli edili, ...