Pattinaggio artistico | Joos quattordicesima dopo lo short ai Mondiali Junior 2024 Lotta serrata tra Shin e Shimada

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Termina la prima giornata alla Taipei Arena, impianto sportivo che opsita questa settimana i Campionatidi. Due le gare svoltesi in questo day 1 di competizioni: loindividuale femminile e quelo delle coppie d’. Nel singolo femminile l’azzurra Sarinaha strappato un piazzamento nelle prime quindici posizioni, classificandosi precisamente al quattordicesimo post con 57.66 (33.33, 25.33). Una prova solida dal punto di vista tecnico (con un primo punteggio da top 10) per l’azzurra, rallentata però da una sbavatura sulla combinazione triplo lutz/triplo toeloop, redarguita con la chiamata di filo d’ingresso non marcato nel primo salto e da una di sottoruotato nel secondo. Al vertice in testa la sudcoreana Jia ...