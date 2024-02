Patrizia Nettis | il 3 marzo una fiaccolata per chiedere verità sulla morte della 41enne | “Chi sa | parli”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 3è stata organizzata a Fasano unaperancora una volta "e giustizia"giornalista. Il corpo senza vitaè stato ritrovato il 29 giugno scorso nella sua casa in via MadonnaStella, ma le cause del decesso restano ancora poco chiare.

