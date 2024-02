Parte il tavolo di lavoro per il piano di azione sul Green City Accord

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Tutto è cominciato con la firma del sindaco Alessandro Ghinelli al, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di rendere le città europee più sane, più pulite, più verdi, protagoniste sui temi ambientali e della qualità della vita, un atto che peraltro faceva seguito a una delibera approvata dal Consiglio Comunale all’unanimità. L’amministrcomunale ha dimostrato così di credere fortemente nella sostenibilità ambientale in tutte le sue declinazioni, corrispondenti ai 5 ambiti in cui l’o è ripartito: qualità dell’aria, abbattimento dell’inquinamento acustico in ambito urbano, natura e biodiversità urbana, economia circolare, acqua intesa sia come qualità della risorsa che come bene da tutelare e sfruttare adeguatamente. ...