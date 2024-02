Paris Fashion Week | il new nude di Saint Laurent

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) New. Con queste due parole Anthony Vaccarello descrive la sua donna per il prossimo autunno inverno. Attraverso un chiaro rimando al passato della maison - particolarmente alla collezione del 1971 - il direttore creativo digioca su velate trasparenze che si fondono con la pelle a rappresentare una sensualità sofisticata. Sono ancora una volta gli archivi a offrire l’ispirazione per la collezione, in una riscoperta della storia della moda e delle sue icone, a partire da Marilyn Monroe e il suo celebre abito “nudo” indossato al compleanno di JFK nel 1962. Chiaro anche l’omaggio al fondatore della casa di moda francese, conosciuto come l’enfant terrible della moda. Monsieur Santsconvolse infatti il suo pubblico, quando, durante la sfilata per la sua collezione couture autunno 1968, una ...