Paris Fashion Week | Chiuri celebra Miss Dior

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È il 1967 e la Maisoninaugura, la linea prêt-à-porter del marchio affidata a Philippe Guibourgé, assistente del Direttore Creativo dell’epoca Marc Bohan. Ed è proprio a quel periodo che Maria Grazia, attuale Direttore Creativo della maison, si ispira per la nuova collezione. Nello specifico la Direttrice Creativa si lascia guidare da Gabriella Crespi, ai tempi musa di Marc Bohan e creativa cosmopolita, che oggirivede nelle nuove generazioni di donne indipendenti. La collezione ha un sapore moderno, con forti richiami al passato grazie ai celebri pezzi della maison, così la nuovasfila in passerella indossando moderni tailleur con gonna dalle fantasie geometriche. La palette colori non si allontana dalle classiche tonalità tanto ...