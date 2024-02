(Di mercoledì 28 febbraio 2024) E' stato pubblicato l'avviso pubblico per la subconcessionearee attrezzate nei lotti zero e uno deldeiL'articolo proviene da Firenze Post.

Siete mai stati a Piazzale Socrate anche conosciuto come Gianicolo di Balduina? I Roma ni lo considerano uno dei luoghi più suggestivi e iconici di Roma , lì ... (funweek)

Auto, salgono le immatricolazioni nel 2023. Poche le elettriche: Il Parco circolante presenta una curva sempre in salita ... scendendo al 4,4%. Con peggioramento dei dati sulle emissioni. Numeri che anche nel 2023 confermano l'Italia all'ultimo posto fra i Major ...ansa

Parco dei Renai a Signa: aperto bando per la gestione delle attività sportive: SIGNA (FIRENZE) – E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la subconcessione delle aree attrezzate nei lotti zero e uno del Parco dei Renai a Signa. Gli interessati hanno tempo fino al 28 marzo 2024 ...firenzepost

Marotta: "Un futuro con Inzaghi Certamente, gode della stima di tutta l'Inter. Il contratto è un complemento": Questo si fa per dare continuità al progetto, qui ci sono anche le dinamiche per i rinnovi dei giocatori che fanno parte del nostro progetto. Questo gruppo è splendido, raramente mi era capitato di ...fcinternews