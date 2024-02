Papa Francesco in ospedale | trasferito al Gemelli sull' Isola Tiberina dopo l' udienza «per una visita»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), a bordo una 500 bianca ma in forma riservata, subitol'generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il...

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina per una Tac ai polmini. «Day hospital programmato»: Papa Francesco è andato di nuovo in ospedale all'Isola Tiberina per sottoporsi a una Tac e a una visita di controllo al fine di escludere complicazioni ai polmoni. Lo apprende il Messaggero.ilmessaggero

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina: «Day hospital programmato»: A bordo una 500 bianca ma in forma riservata, Papa Francesco, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso, si è recato ...ilmessaggero