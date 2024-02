Papa Francesco ha problemi di salute | al Gemelli per una tac ai polmoni Sono ancora un po' raffreddato

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)hadi. Il pontefice si è recato aldell'Isola Tiberina per una visita medica, nella quale è stato sottoposto ad una tac ai. Dopo l'udienza in Vaticano, Bergoglio è già tornato in Vaticano dopo che in tarda mattina era salito a bordo di una 500 bi

Papa Francesco in ospedale al Gemelli dell'Isola Tiberina dopo l'udienza: portato in auto per una visita: A bordo di una Fiat 500 bianca, ma in forma riservata, Papa Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli dell’Isola Tiberina per una “visita“, subito dopo l’udienza generale di mercoledì 28 febbraio ...notizie.virgilio