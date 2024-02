Papa Francesco | ansia tra i fedeli | nuova corsa in ospedale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Salemente la preoccupazione deiper le condizioni di salute di. Subito dopo l’udienza generale di questa mattina che ha tenuto regolarmente nell’Aula Paolo VI, anche se ancora raffreddato e senza leggere il suo discorso, il Pontefice è stato infatti visto recarsi all’Gemelli dell’isola Tiberina a bordo di una Fiat 500 bianca. “Ancora sono un po’ raffreddato, per questo ho chiesto a mons. Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi”, ha dettodurante l’udienza dove si è presentato su una sedia a rotelle spinta da un assistente. Ora si attendono notizie dal Gemelli, visto che al momento non si capisce quali siano stati i motivi che lo hanno costretto a questaprecipitosa visita.Leggi anche: Il ...

Papa Francesco in ospedale per una visita dopo l'udienza generale: A bordo di una 500 bianca, subito dopo dopo l'udienza di questa mattina, che si è regolarmente tenuta anche se il pontefice è raffreddato, si è recato in ospedale. Lo fa sapere l'agenzia stampa Ansa ...tg.la7

VATICANO - Papa Francesco: "Sono ancora un po' raffreddato": Papa Francesco, all'udienza generale nell'Aula Paolo VI, ha affidato la lettura del testo preparato ad un suo collaboratore, monsignor Filippo Ciampanelli. "Ancora sono un po' raffreddato, per questo ...napolimagazine

Papa Francesco in ospedale al Gemelli dell'Isola Tiberina dopo l'udienza: portato in auto per una visita: A bordo di una Fiat 500 bianca, ma in forma riservata, Papa Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli dell’Isola Tiberina per una “visita“, subito dopo l’udienza generale di mercoledì 28 febbraio ...notizie.virgilio