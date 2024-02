Papa Francesco al Gemelli per una visita dopo l’udienza generale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)si è recato all’ospedaledi Roma, in tarda mattinata, per unadi controllo, al termine delche si è svolta nell’Aula Paolo VI. Bergoglio è uscito in auto da Vaticano per essere accompagnato poco distante, all’ospedalesull’isola Tiberina. Non si tratta di un ricovero – altrimenti sarebbe stato portato alla sede principale del Policlinico – ma di una serie di analisi, probabilmente anche una Tac, per verificare la situazione dei polmoni visto lo stato di influenza e raffreddamento che lo ha colpito in questi giorni. Stamattina il Pontefice ha presenziato al, ma ha spiegato di essere “ancora un po’ raffreddato”. Così ha preferito far leggere la catechesi a un suo ...