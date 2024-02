Papa Francesco al Gemelli per accertamenti | rientrato in Vaticano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Dopo l’udienza generale(nella foto) si è recato all’Ospedale Isola Tiberina-Isola per alcunidiagnostici; al termine èin”: a riferirlo è stata oggi la Sala stampa vaticana. Com’è noto, si legge ancora nel messaggio, rilanciato dai media della Santa Sede, “ilnei giorni scorsi ha avuto una leggera influenza a motivo della quale ha cancellato alcune udienze previste”. La Sala stampa ha continuato: “Anche questa mattina, all’inizio dell’udienza generale del mercoledì, ha spiegato ai fedeli presenti in Aula Paolo VI di essere ‘ancora un po’ raffreddato’ e ha chiesto a un suo collaboratore, monsignor Filippo Ciampanelli, di leggere al posto suo la catechesi; subito dopo, quindi, il controllo nel nosocomio ...

Città del Vaticano, 28 febbraio 2024 – Ancora problemi di salute per Papa Francesco , che questa mattina, dopo l’udienza generale – come riporta l’Ansa – si è ... (ilfaroonline)

Papa “Quanti conflitti e massacri sempre tragici e inutili”: E soprattutto preghiamo”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i membri del Sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni. “Non dimentichiamo i popoli che soffrono a causa ...quotidianodelsud

Corbetta, lutto per la morte dell’avvocato Francesco Annese: E di certo è profonda la ‘legacy’ che l’avvocato Francesco Annese ha lasciato, a Corbetta e non solo, diremmo in tutto l’Est Ticino, grazie a quello che suo figlio Andrea Annese ha realizzato in ...vigevano24

Il Papa Giovanni XXIII tra i migliori 250 ospedali al mondo: “La conferma del nostro posizionamento in questo prestigioso ranking internazionale è un importante indicatore della reputazione dell’Ospedale di Bergamo nel mondo scientifico – ha commentato ...araberara