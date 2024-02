Papa Francesco al Gemelli dopo l' udienza | solo una visita programmata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha trascorso quale ora all'ospedaledell'Isola Tiberina dove si è recato, subitol'generale, facendo rientro in Vaticano prima dell'ora di pranzo. Secondo quanto spiegato si è trattato di unae non c'è nulla di allarmante.aveva preso parte all'senza leggere il discorso perché raffreddato.

