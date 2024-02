Papa Francesco al Gemelli dopo l' udienza per accertamenti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ha trascorso quale ora all'ospedaledell'Isola Tiberina dove si è recato, subitol'generale, facendo rientro in Vaticano prima dell'ora di pranzo. Secondo quanto spiegato si è trattato di una visita programmata e non c'è nulla di allarmante.aveva preso parte all'senza leggere il discorso perché raffreddato. Il viaggio è stato effettuato "per alcunidiagnostici". Lo ha riferito la sala stampa vaticana.

Preoccupazione per Papa Francesco , di nuovo al Gemelli . Si sarebbe trattato di un controllo di routine per verificare la situazione dei polmoni Come ogni ... (361magazine)

Se il Papa sta male: «Il Papa sottoposto ad alcuni accertamenti diagnostici” (Ansa, 28.02.2024, ore 12.49) *** Qui non si tratta di essere cattolici e magari particolarmente legati alla ...ilmattino

Papa Francesco in ospedale al Gemelli dopo l’udienza: “Sono ancora raffreddato”, nuova visita per il pontefice: Papa Francesco, dopo l'udienza generale, è andato all'ospedale Gemelli per una nuova visita. Il pontefice è ancora "raffreddato". Continuano a destare preoccupazioni per i fedeli le condizioni di ...lanotiziagiornale

Papa “Quanti conflitti e massacri sempre tragici e inutili”: E soprattutto preghiamo”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i membri del Sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni. “Non dimentichiamo i popoli che soffrono a causa ...reggiotv