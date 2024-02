Papa Francesco al Gemelli Controlli programmati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Una visita programmata, dopo l'udienza generale.si è recato questa mattina all'ospedaledell'Isola Tiberina per un controllo. Il Vaticano non ha fornito dettagli sulle motivazioni della visita e dopo circa un'ora, il pontefice ha lascito la struttura per tornare in Vaticano. È arrivato in ospedale a bordo della Fiat 500 con i vetri oscurati e ha attraversato l'ingresso del Perugino. In mattinata all'udienza generale era arrivato in carrozzina nell'Aula Paolo IV. "Ancora sono un po' raffreddato per questo ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie". Cosìa inizio Udienza Generale. Monsignor Filippo Ciampanelli ha letto anche il discorso che il Pontefice aveva preparato per l'udienza ai membri del sinodo dei vescovi della chiesa patriarcale di ...