PAOLA EGONU QUERELA IL GENERALE VANNACCI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Nuovo caos attorno a, giocatrice della nazionale italiana di pallavolo e della Vero Volley Monza, squadra che milita nel Campionato di Serie A1 femminile.ha deciso dire ilRobertodopo aver letto un passaggio del libro “Il mondo al contrario”, pubblicato lo scorso agosto dall’ex direttore dell’Istituto geografico militare di Firenze. La frase che ha infastiditoe l’ha portata are ilè stata: “Anche seè italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità che si può invece scorgere in tutti gli affreschi, i quadri e ...