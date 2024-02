Paola Egonu querela il generale Vannacci | denuncia per diffamazione | i motivi

L’esito del procedimento disciplinare a suo carico è una sospensione dall'impiego per 11 mesi , con «dimezzamento dello stipendio» (vanityfair)

È indagato dalla procura di Roma per istigazione all’odio razziale, ma i guai del generale Vannacci non sono conclusi: è stato querelato per diffamazione ... (ilfattoquotidiano)