Panico per la furia ceca di un clochard nordafricano | sassi contro tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)in centro a Latina, senza tetto lanciai passanti, presa di mira anche una mamma col figlio di 7 anni. E' successo questa mattina intorno alle ore 8 in viale XVIII Dicembre, in pieno centro. Momenti didurante le prime ore del mattino con unche si è reso protagonista di una sassaiola in stradai passanti. In strada è scattato il fuggi fuggi generale con l'uomo, in totale stato confusionale, che continuava a dare di matto. Lanciato l'allarme tramite il numero unico delle emergenze, sul posto è stato fermato e affidato al 118. Tra le persone prese di mira anche una mamma che era scesa insieme al figlio di 7 anni per buttare la spazzatura. “Siamo stati aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione – racconta la donna –. Ho ...