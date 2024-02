Panchina Milan | Paul Barber blinda Roberto De Zerbi | vogliamo che resti a lungo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In attesa di novità sulla, direttore esecutivo del Brighton, ha parlato del futuro di DeIlin questa ultima parte si giocherà ancora molto, dal posto Champions al percorso in Europa League. In attesa di sapere quali saranno i risultati finali della squadra, la posizione di Stefano Pioli è tutt’altro che solida. Il tecnico, molto criticato dai tifosi, proverà a giocarsi la riconferma in questi mesi. Intanto però il club si guarda intorno e si fanno diversi nomi. Sono diversi infatti i profili accostati ai rossoneri in queste settimane, da Antonio Conte aDe. Il tecnico italiano sta facendo molto bene in Premier League con il Brighton. Nella scorsa stagione infatti l’ex Sassuolo ha centrato la prima ...