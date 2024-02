Panchina Milan | il vice di Conte | a lui piacerebbe…

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pioli potrebbe lasciare ladelal termine della stagione: le parole di Angelo Alessio, storicodi AntonioCon buona probabilità questa sarà l’ultima stagione di Stefano Pioli al. Niente è ancora stato deciso ma le prestazioni dei rossoneri stanno lasciando troppo spesso a desiderare e da mesi ormai non si fa altro che parlare di un cambio in. Ora il tecnico italiano è concentrato su campionato e Europa League ma a giugno potrebbe essere addio. Tra i possibili sostituti c’è sempre Antonio, allenatore di grande esperienza e personalità che potrebbe far fare il salto di livello al. Intervistato da Tuttojuve Angelo Alessio, storicoallenatore di, ha detto: Lui ...

LIVE - Inter-Atalanta, squadre in campo per il rituale pre-partita a San Siro: 20.42 - Inter e Atalanta entrano in campo per il prepartita. 20.37 - Prima della partita, Lautaro Martinez ha ricevuto dal vice presidente nerazzurro Javier Zanetti una maglia celebrativa per i 100 ...fcinternews

Futuro Pioli, Serafini analizza: «Il Milan è stato bravo a dargli fiducia. Ecco da cosa dipenderà la sua permanenza»: Il giornalista e scrittore Luca Serafini è intervenuto così in merito al possibile futuro di Stefano Pioli e della Panchina del Milan Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione di MilanNews24, ...milannews24

Biasin: "La scelta di Giuntoli per la Panchina Juve...": Oh, si dibatte tantissimo sul futuro della Panchina della Juve. Siccome tutti quanti buttano ... Leao incide nelle gioie del Milan come pochissimi altri riescono a fare in quelle delle rispettive ...tuttojuve