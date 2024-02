Pallamano | qualificazioni Europei femminili 2024 | l’Italia lancia la sfida alla Lettonia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le azzurre dellafemminile sono pronte per affrontare lanel doppio confronto, prima a Dobele, città nei pressi di Riga, poi a Chieti pochi giorni dopo, nelleaglidel dt Giuseppe Tedescoinfatti le lettoni nella terza giornata del gruppo 4 e la partita, già importantissima per cercare il pass per la rassegna continentale, sarà visibile su Sky Sport Arena alle ore 18.10 di giovedì 29 febbraio. E’ una nazionale fortemente rimaneggiata rispetto a quella di quattro mesi fa, con il portiere Nila Bertolino, le ali Giulia Gozzi, Emma Salvaro e Giulia Losio, i terzini Giulia Conte e Lisa Ponti e il pivot Eleonora Colloredo alle primissime uscite ufficiali. Per, che ha ...