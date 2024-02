Pallamano femminile | qualificazioni Euro 2024 | Italia pronta alla sfida contro la Lettonia

Al lavoro per cercare di tener vive le chance di qualificazione agli Europei 2024, che si terranno in Austria, Ungheria e Svizzera. L’ Italia della P alla mano ... (oasport)

Pallamano: Under 17 femminile, le ragazze della San Camillo Riviera Imperia battono 40-33 le transalpine del Mougins Mouans Sartoux: Mandato in archivio l’ultima gara di campionato con una vittoria, 40/33 contro le transalpine del Mougins Mouans Sartoux, valida per il Campionato Under 17 femminile Francese. Le ragazze del ...imperiapost

Tennis, il Tc Faenza femminile ripescato in B2: FAENZA. La Federtennis ha ufficializzato il ripescaggio della prima squadra femminile del Tennis Club Faenza in Serie B2, dalla quale era retrocessa al termine dello scorso campionato. Una bella ...corriereromagna

Pallamano serie A1 femminile – Quattro giocatrici dell’HC Cassa Rurale Pontinia convocate in Nazionale: Per l’Italia sono state chiamate Luisella Podda, Lucila Stettler ed Eleonora Colloredo, attuale leader della classifica delle migliori realizzatrici mentre Roa Mkadem, portiere del Pontinia, ha rispos ...latinaquotidiano