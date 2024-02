Pallamano femminile | Giuseppe Tedesco | “L’Italia ha lavorato bene Contro la Lettonia sarà battaglia”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Verso il doppio confronto con lache scandirà il passo nel girone di qualificazione agli Europei femminili 2024 di. E’ un, direttore tecnico della nazionale italiana, che non vuole tirarsi indietro. Prima la partita in trasferta, domani, 29 febbraio, a Dobele, poi quella del 3 marzo a Chieti, in casa, con un unico obiettivo: fare il maggior numero di punti possibili. Di seguito le parole dial sito federale della FIGH. “Abbiamoin questi giorni. consapevoli di dover affrontare problemi legati ai numerosi infortuni e alle indisponibilità (Dalla Costa, Squizziato, Djiogap, Eghianruwa, Meneghini, Babbo, Podda ndr). Ad ogni modo credo che questa Nazionale abbia del talento, pur pagando ...

