Pallamano A Silver | gli arancioblù sono quinti con 20 punti | leader è sempre Camerano Il Romagna spezza l’incantesimo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)35 LIONS TERAMO 19: Maistrello, Mandelli, Redaelli, Mengoli 5, Magnani 2, Albertini 1, Mazzanti 5, Ceroni 1, Ariotti 5, Tondini 3, Rotaru 5, Lega 2, Zavagli 6, Ramondini, Bellini. All. Moriana. LIONS TERAMO: Sfrattoni, De Angelis, Addazi, Forlini 5, Diletti, Murri 6, Toppi 4, D’Argenio 1, Misantone, Ciutti, Cialini, Camaioni 3, Flammini, De Febis. All. Massotti. Arbitri: Albert e Romana. Note: primo tempo 15-9. Laricomincia a macinaremettendosi così alle spalle il periodo di crisi costituito da tre sconfitte consecutive in campionato. La vittima è il Teramo, fanalino di coda del campionato di serie A. Capitano a fagiolo i ragazzi allenati da coach Settimio Massotti ...

