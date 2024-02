Pagelle TV della Settimana 19-25 02 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dedicato a Maurizio Costanzo9 a Dedicato a Maurizio Costanzo. Maria De Filippi sceglie di ricordare il marito, nonché uno dei padrinostra televisione, con una puntata del suo talk più famoso in suo onore. Un ricordo vivo e concreto che ha lasciato poco spazio alla retorica. Giusta la decisione di proporlo in seconda serata. 8 a Loredana Bertè. Reduce da un Sanremo in cui si è fatta notare, la più rock delle cantanti nostrane non ce l’ha fatta a vincere Una Voce per San Marino che le avrebbe consentito di staccare il pass per le semifinali dell’Eurovision. Un verdetto inatteso frutto delle votazionigiuria e non condiviso da pubblico e critica (almeno da quella italiana). 7 a Alessandro Greco, vincitore di Tale e Quale Show Sanremo. Il conduttore si è preso la ribalta imitando Toto Cutugno, il cui ricordo, a ...