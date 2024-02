Padre prende bimbo neonato dall’ospedale e scappa | è caccia all’uomo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Pisa nel primo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, quando un uomo ha preso il proprio figlioSanta Chiara e si è dato alla fuga, innescando una massiccia operazione di ricerca da parte delle forze dell’ordine. L’uomo, che si trovava presso il reparto dilogia insieme alla madre del bambino, attendeva un incontro con gli assistenti sociali. La tensione è salita alle stelle quando, per ragioni non ancora del tutto chiarite ma presumibilmente legate a una pratica di affido delavviata dai servizi sociali, l’uomo ha deciso di agire. Contrario a questa decisione, ha approfittato di un momento di distrazione, ha preso il bambino e si è allontanato rapidamente. Per facilitare la sua fuga, l’uomo ha ...

prende il figlio neonato e fugge dall'ospedale, ricerche a Pisa: Ha preso il figlio appena nato ed è fuggito via dall'ospedale. A Pisa in queste ore è ricercato un uomo, Padre del piccolo, che intorno alle 14 ha eluso la sorveglianza allontanandosi con il bambino.gonews

