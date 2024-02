Padovano | «Inter gioca bene e diverte! Inzaghi da Premier League»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ex calciatore Michelecommenta così la lotta scudetto in Serie A. Secondo l’ex centrocampista la Juventus era la favorita per la conquista del titolo. Una battuta, inoltre, suFAVORITA – Michele, a TMW Radio, parla così dell’ed: «Juventus? Per me era la favorita e poteva vincere il campionato. Con l’hanno preso una scoppola e hanno dimostrato di non poter ancora vincere il campionato. Quest’anno avrebbe però potuto fare di più. Vaessere secondi, ma quando arrivi così alla Juve non è contento nessuno.da? Credo di sì, perché lo scorso anno nonostante le polemiche è arrivato in finale di Champions e forse avrebbe pure meritato di vincerla. Per me è in grado di poter ...