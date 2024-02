Osvaldo Sanini | commemorazione con gli studenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRicorre oggi il 62esimo anniversario della morte di, il poeta e giornalista genovese internato dal regime fascista a Grottaminarda nel 1941. Alla sua figura è stato dedicato, questo pomeriggio, un momento dipresso la sua tomba nel Cimitero di Grottaminarda, alla presenza dell’Amministrazione comunale, di cittadini e soprattutto di una rappresentativa degli alunni della secondaria di primo grado dell‘Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino i quali, guidati dalla loro insegnante, Gabriella Rapa, avevano studiato la vita e le opere die gli hanno reso omaggio con la lettura di diversi suoi scritti. Per l’occasione l’Amministrazione comunale ha fatto realizzare la foto in ceramica dell’intellettuale per apporla sulla lapide ed ha donato a ciascuno dei ...