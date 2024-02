Ostigard svela | “Abbiamo sofferto ma ora siamo uniti | ecco come ci siamo ripresi”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Terminata la gara tra Sassuolo e Napoli: tornano alla vittoria gli azzurri, le parole di Leoa DAZN. Termina con il punteggio di 1 a 6 la partita tra Sassuolo e Napoli. Gli azzurri di Calzona si sono ritrovati, siglando la bellezza di sei reti appunto e orchestrando quelle azioni che tanto mancavano agli occhi dei supporters partenopei. Partono forti dal primo minuto i campioni di Italia, nonostante ciò, è il Sassuolo a passare avanti: gran goal di Racic che dalla distanza fissa il risultato sull’1 a 0. Un goal che non abbatte il Napoli, che continua a dominare trovando in breve tempo l’1-2 che stende il Sassuolo, calando in seguito il tris. Nella ripresa lo spartito continua ad essere unico, altri 3 goal nel segno di Osimhen e Kvaratskhelia, per il 6 a 1 finale. Sassuolo – Napoli, le parole di ai microfoni di DAZN Al termine del match del Mapei Stadium, ai ...

Sassuolo-Napoli 1-6, le pagelle: Osi fa tris, Kvara due volte! Prestazione super, Calzona rispolvera il vecchio Napoli: Meret 6 - Racic indovina un gol pazzesco, anche se l’azione nasce da una rimessa regalata da Alex. Per i resto, attento nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa. Di Lorenzo ...tuttonapoli

Sassuolo-Napoli, formazioni ufficiali. La prima di Bigica: Alle 18 si recupera il match della 21esima giornata, saltato per via della Supercoppa italiana, tra il Sassuolo ed il Napoli. La partita sarà in diretta su Dazn. Esordio di Bigica sulla panchina degli ...torinogranata

Serie A, Calzona cerca l'aggancio alla Lazio: formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: Sassuolo -Napoli, ecco le formazioni ufficiali del match SASSUOLO - Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, match valido per il recupero della 21esima giornata… Leggi ...informazione