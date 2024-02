Ostigard | «La chiave è stata nel pressing degli attaccanti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il difensore del Napoli, Leoha parlato sii microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo per 6-1 Le parole diGol che ti è piaciuto di più? «È sempre bello segnare sei gol, è chiaro che non volevamo prendere un gol in partenza, ma la squadra è sempreattenta e non si è persa d’animo dimostrando di saper reagire» Eravate un po’ lenti del giro palla in questa stagione «Lailoggi, quando gliandavano a pregare alti avanti era più facile per i difensori lavorare. Ci abbiamo lavorato tanto e ci dobbiamo ancora lavorare. I passaggi tra me e Rrahmani hanno permesso a Lobotka di smarcarsi e andare avanti più spesso» La reazione dei top player a questi momenti di difficoltà? «Naturalmente è stato difficile per ...