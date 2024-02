(Di mercoledì 28 febbraio 2024)? L'opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento non avere particolari esitazioni: potendo scegliere un, per sé o per i...

Osservatorio Nordest. Lavoro autonomo in crisi, meglio essere dipendente: le Partite Iva sembrano tramontare: Autonomo o dipendente L'opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Trento non avere particolari esitazioni: potendo scegliere un lavoro, per sé o per ...ilgazzettino

A Mantova il mattone resiste a tassi e carovita: vendite giù ma non per le seconde case: Sfumano i bonus edilizi, aumentano i tassi d’interesse e galoppa il prezzo di ogni cosa, mentre frana il potere d’acquisto. Il mattone, però, sembra reggere l’urto: a compensare, in parte, il calo del ...informazione

Mutui casa, il punto di Kiron Partner SpA: “Il 2023 si è concluso con una contrazione tra il 24% e il 30% nelle erogazioni dei mutui casa, – afferma Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA – riflesso di un contesto economico complesso nel ...informazione