Osimhen entra nella storia del Napoli | meglio di lui solo Maradona e Sallustro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In vista della partita contro la Juventus di domenica prossima, iltravolge il Sassuolo con una tripletta di Victor. Tre gol che valgono all’attaccante nigeriano ben due statistiche a suo favore come riportato da Opta Victorha segnato 8 gol in 6 presenze contro il Sassuolo in Serie A: almeno 2 reti in più rispetto a quelle realizzate contro qualsiasi altra avversaria nei maggiori cinque campionati europei. Zorro. Il Sassuolo dunque si candida come vittima designata diche ritorna bomber azzurro BomberVictoril 3° giocatoredelad andare in doppia cifra di gol in 4 stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando(tra ...