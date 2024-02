Osimhen e Kvara trascinano il Napoli | Sassuolo travolto 1-6

Gli azzurri dominano in trasferta, esordio da incubo per Bigica sulla panchina neroverde Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il Napoli travolge il Sassuolo passando per 6-1 al Mapei Stadium nel match giocato oggi per il recupero della ... (dayitalianews)

Napoli, la carica di Calzona dopo la goleada al Sassuolo: “Kvara e Osimhen grandi calciatori, per la Champions dobbiamo solo vincere...”: "Osimhen sta tornando sui suoi livelli, non aveva una grande condizione. E' stato via circa un mese e piano piano sta trovando la condizione. Anche Kvara ha vissuto momenti difficili, ha dimostrato il ...napoli.repubblica

Sassuolo-Napoli, Calzona: "Spalletti ineguagliabile, ma culliamo speranze Champions": "Osimhen e Kvara si stanno ritrovando" Protagonisti assoluti del successo al Mapei sono Osimhen e Kvaratskhelia, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta: "Victor sta tornando sui suoi ...sport.sky

QUI NAPOLI - Calzona: “Osimhen sta tornando sui suoi livelli, il gruppo mi ha dato totale disponibilità”: "Osimhen Victor sta tornando sui suoi livelli. Non aveva una grande condizione perché come ho già detto la scorsa settimana la Coppa d'Africa è dura per i calciatori, è stato via un mese e sta ...tuttojuve