Osimhen | che numeri! Il bomber sempre più impresso nella storia del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Victorraggiunge numeri strepitosi con una tripletta contro il Sassuolo: un record che fa ladel calcio partenopeo. Victorcontinua a scrivere il suo nomedel, seguendo le orme della leggenda Diego Armando Maradona. Con la sua spettacolare tripletta contro il Sassuolo oggi, l’attaccante nigeriano ha raggiunto la cifra impressionante di 11 gol in campionato, confermandosi come il punto fermo della squadra azzurra. Nonostante una stagione tribolata per ildopo la conquista del terzo scudettoscorsa stagione,è emerso come un faro luminoso. La sua capacità di segnare gol ha dato un senso alle trame di gioco della squadra, che finalmente sta iniziando a produrre numerose palle ...