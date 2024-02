Oscar 2024 | i favoriti alla vittoria | da “Oppenheimer” a “Povere creature!”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Manca sempre menocerimonia di premiazione degli, che si svolgerà al Dolby Theatre il prossimo 10 marzo. Dopo l’assegnazione dei Golden Globes e dei BAFTA, la critica sembra ormai già aver scelto i propri vincitori: ecco chi svetta in classifica. Lo sciopero combinato di attori e sceneggiatori, guidato dai sindacati SAG-AFTRA e WGA, sembra ormai un – neanche troppo – lontano ricordo. Mentre la macchina produttiva di Hollywood, negli ultimi mesi, è ripartita, anche gli eventi pubblici e le cerimonie di premiazione hanno preso nuovamente il via. A suggellare il ritrovato equilibrio, dopo gli accordi stretti tra i sindacati in rappresentanza di attori e sceneggiatori, è stata la cerimonia di premiazione degli 81° Golden Globes dello scorso 8 gennaio, che ha inaugurato anche la award season....

Dopo diverse speculazioni sembrerebbe essere arrivata la notizia ufficiale: Ryan Gosling si esibirà in I’m Just Ken, dal film Barbie, sul palco degli Oscar . A ... (screenworld)

Quando esce e di cosa parla La sala professori: tutto sul film candidato agli Oscar: La sala professori è il film tedesco diretto da Ilker Çatak che concorre al premio Oscar nella categoria Miglior film in lingua straniera. Una pellicola originale e coraggiosa, che parte come una ...tag24

And the Oscar goes to: Oppenheimer!: La pellicola di Nolan è favoritissima, per gli esperti Sisal, alla prossima edizione degli Oscar potrebbe conquistare 8 statuette tra cui: miglior film, miglior attore protagonista e miglior regia.gioconews

Tutto quello che c'è da sapere sugli Oscar 2024: Gli Oscar 2024 stanno per arrivare: la cerimonia di assegnazione della 96esima edizione degli Academy Awards si svolgeranno il prossimo 10 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles. A presentar ...wired