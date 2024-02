Origlia call della moglie | guadagna cifra incredibile | ora rischia il carcere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)leimpegnata in smart working, riesce are una: adesso, però,seriamente ilUna vicenda che può costare carissimo al marito. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente a Houston, dove i protagonisti di questa vicenda sono, appunto, l’uomo e la. Quest’ultima è una importante manager Bp e che lavora da casa (effettuando il famoso “smart working“). Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo sia riuscito are, nel giro di pochissimo tempo, unaimportantissima: ben 1,8 milioni di dollari. Smart working letale (Ansa Foto) Cityrumors.itIn che modo? ...