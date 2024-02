Ordine degli Infermieri | Procaccini | “Dannoso creare allarmismi ingiustificati”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Presidente dell’delle Professionistiche di Benevento, Dott. Massimo. Si parla da mesi di emergenza/urgenza del 118 e della presenza del medico a bordo, talvolta sminuendo la professionalità dell’infermiere addetto all’emergenza. Voglio ricordare, come già fatto in precedenza, che la formazione dell’infermiere avviene in ambito Universitario con il conseguimento di una Laurea triennale instica abilitante alla Professione. Inoltre è possibile continuare gli studi e conseguire una Laurea magistrale. Chi è addetto all’emergenza/urgenza sanitaria consegue, il più delle volte, Master in area critiche e nell’emergenza e segue corsi specifici sull’emergenza BLSD,ILS,PTC,ALS. A questo si aggiunge una ...