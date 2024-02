Orchestra Santa Balera in tour | le prime date dei ragazzi che hanno portato la Romagna sul palco dell’Ariston

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 - La Nuova, reduce dalla fortunata partecipazione come ospite al Festival di Sanremo 2024, ha annunciato ledelin Emilia-. L'appuntamento confermato più vicino è quello del 1° maggio a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena). Il progetto Il complesso, il cui produttore è il patron del Mei di Faenza (Meeting delle Etichette Indipendenti) Giordano Sangiorgi, è composto da musicisti e ballerini con un'età media di 20 anni, provenienti dal circuito "Vai Liscio" a cura della Regione Emilia-e coinvolti anche in progetti paralleli. Il gruppo, giovane ma di grande talento, si è consolidato come simbolo della "Generazione Z del liscio" e dopo la partecipazione al Festival ha ...