Omicidio Varesotto | arrestati due 20enni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 15.00 Due persone sono state arrestate per l'di Andrea Bossi, 26 anni, ucciso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio scorsi con una coltellata nella sua abitazione di Cairate (Varese). Si tratta di due ventenni, uno italiano e l'altro di origine straniera. Gli investigatori ritengono che il movente sia di natura economica: il furto di gioielli, alcuni dei quali sono stati ritrovati.Si cerca la refurtiva mancante. La vittima conosceva e frequentava uno dei suoi presunti assassini e per questo gli aveva aperto la porta.

Omicidio nel varesotto : 26enne ucciso a coltellate in casa Un 26enne è stato ucciso a coltellate nella sua casa di Cairate, in provincia di Varese. I ... (tpi)

Due persone sono state arrestate per l' Omicidio di Andrea Bossi, 26 anni, ucciso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio scorsi con una coltellata nella sua ... (quotidiano)

Omicidio di Andrea Bossi a Cairate, arrestati due ragazzi di 20 e 21 anni: Due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Varese per l'Omicidio di Andrea Bossi commesso nell ... dei carabinieri tra Samarate e Gallarate, sempre nel Varesotto per ...tg24.sky

Uccise Carmela Fabozzi a Melnate, nel Varesotto: Sergio Domenichini condannato all’ergastolo: Alla fine è stato condannato all’ergastolo e a nove mesi di isolamento diurno: i giudici della Corte d’Assise del tribunale di Varese lo hanno riconosciuto colpevole di Omicidio volontario aggravato.tag24

Uccise Carmela Fabozzi per derubarla e pagarsi le vacanze al mare: ergastolo per Sergio Domenichini: Sergio Domenichini è stato condannato all'ergastolo per l'Omicidio di Carmela Fabozzi. Il 67enne è accusato di aver ucciso nel luglio 2022 la pensionata di Malnate (Varese), colpendola più volte alla ...msn