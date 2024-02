Omicidio di Andrea Bossi | arrestati due giovani Il movente? Bisogno di soldi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Cairate (Varese) – Sembra risolto, almeno in parte, il giallo dell’di, il 26enne di Fagnano Olona ucciso nel suo appartamento di Cairate un mese fa in circostanze misteriose. Questa mattina, infatti, sono i carabinieri del reparto operativo di Varese hanno arrestato due, i seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio su richiesta del pubblico ministero Francesca Parola. In un italiano e un giovane straniero, ventenni residenti nella zona. L’esecutore materiale dell’sarebbe soltanto uno dei due, l’altro è indagato in concorso. Il giovane conosceva uno dei due killer e per questo gli avrebbe aperto la porta di casa. Ilsarebbe economico, ildidi uno dei due ...