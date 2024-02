Omicidio di Andrea Bossi a Cairate | fame di soldi e gioielli | chi sono i due giovanissimi amici assassini

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Varese), 28 febbraio 2024 – Alla fine volevano solo i suoie per questo lo hanno ucciso. Ventenni, inseriti nella cerchia dellezie della vittima.due i presunti responsabili dell’di, 26 anni, massacrato il 26 gennaio nella sua abitazione a. Douglas Carolo, 20 anni di Samarate e Michele Caglioni, 21, di Cassano Magnago,con la passione per la musica, entrambi senza lavoro, uno dei due con precedenti penali,stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e della Sezione operativa della Compagnia di Busto Arsizio. Ad armarli, secondo le ipotesi dei magistrati, un movente economico. I militari hanno eseguito la misura cautelare in ...

