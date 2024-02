Omicidio a Vittoria | si è costituito il presunto assassino ma non risponde al magistrato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 La notte scorsa si è consegnato ai carabinieri ilomicida di Giovanni Russo, il giovane di 23 anni ucciso ieri (27 febbraio) intorno, alle 21, nella zona di via Colledoro a, in provincia di Ragusa. A.V., queste le sue iniziali, 29 anni, ieri sera, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola che hanno raggiunto alla testa la vittima. Russo è morto subito. L’indagato è stato interrogato daldi turno, il sostituto procuratore Ottavia Polipo, che già ieri sera si era recata a, ma non ha risposto alle domande del. A.V., che era assistito dal suo avvocato, Matteo Anzalone, è stato portato nel carcere di Ragusa. Fonte Ansa. Foto di repertorio