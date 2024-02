Oggi a milano. Rafa Leao presenta il suo libro ai fan. Una vita per il pallone la moda e la musica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)alle 18 presso lo store Mondadori in Piazza Duomo aelpresenterà il suo nuovo"Smile": pre acquistando la copia autogta del, i fan del talento portoghese riceveranno il pass per l’accesso esclusivo all’incontro con l’attaccante del Milan (fino ad esaurimento posti disponibili). A moderare l’incontro sarà Xavier Jacobelli mentre il numero 10 racconterà il perché di questa nuova avventura editoriale in cui regala, tra aneddoti sul diciannovesimo scudetto, Zlatan Ibrahimovic, i suoi compagni di squadra e anche Paolo Maldini, tante rivelazioni sulla suaprivata, sulla grande passione per la, quella trap in particolare, e l’amore per la, che l’ha reso ormai un’icona ...