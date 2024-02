Occupato il liceo scientifico Bottoni | lezioni sospese per due giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano. 28 febbraio 2024 – Continua l’ondata di occupazioni nei licei milanesi. Questa mattina è stata la volta delloPiero, occupati dagli studenti dopo il picchetto del collettivo e la votazione ad alzata di mano, con 3 rappresentanti dell’istituto che si sono dissociati., dunque, per due. Questo il comunicato diffuso dagli studenti dell’istituto di via Mac Mahon dopo l’occupazione: "Siamo le studentesse e gli studenti delPierodi Milano, e stiamo occupando la nostra scuola per protestare contro questo sistema scolastico e proporre un modello innovativo e differente, del tutto autogestito da noi studenti. La decisione non è stata presa in opposizione alla presidenza, bensì, ha ...