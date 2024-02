Occasione per mettersi in discussione Sardegna | Meloni fa mea culpa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Nonostante le liste del centrodestra avessero la maggioranza dei consensi non siamo riusciti a vincere col candidato presidente, qualcosa è stato sbagliato e quindi ovviamente dispiace, ma io penso anche che le sconfitte siano un'perin. È uno sprone a migliorare e a fare ancora di più, a fare ancora meglio». Lo ha detto al Tg2 la presidente del Consiglio, Giorgia, intervistata dal direttore Antonio Preziosi, a proposito della vittoria di Alessandra Todde in. I risultati messi a segno dai Btp valore «lo interpreto come un segnale di fiducia da parte dei cittadini, dei risparmiatori e come una risposta a una strategia che abbiamo messo in campo per riportare il più possibile nelle mani degli italiani il debito pubblico, perché ci consente di ...

ultima possibilità per attivare le tariffe in offerta degli operatori iliad , Very Mobile, spusu e Vodafone . Se le prime tre sono tariffe mobile, l’ ultima è ... (pantareinews)

Victoria De Angelis, reggiseno e colbacco per un progetto da solista senza i Maneskin: La musicista ha deciso di indossare per l'Occasione degli slip in raso color rosa con la scritta "Victoria" e un colbacco in pelo nero che arriva fino alle spalle riprendendoo la stessa texture del ...leggo

Meloni sulla sconfitta in Sardegna: "Abbiamo sbagliato qualcosa, ma la sconfitta sprona a far meglio": Dispiace ma penso che le sconfitte siano anche un'Occasione per mettersi in discussione. Lo prendo come uno sprone a migliorare a fare ancora di più e meglio". Lo dice la premier Giorgia Meloni a ...huffingtonpost

Brera Design District al Fuorisalone 260 eventi per i 15 anni: Il Brera Design District in Occasione del Fuorisalone 2024 ... Brera Mag è la vera novità del 2024 per Brera Design District: un magazine completamente dedicato a Brera, pubblicazione cartacea di 180 ...ansa