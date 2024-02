Nuovo amore per Gisele Bündchen? Il gossip con Joaquim Valente

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) UnperBundchen e il suo nome è quello di. La bellissima modella avrebbe ritrovato il sorriso e la serenità accanto ad un istruttore di di ju-jitsu, conosciuto proprio durante un corso. La storia e l’incontro tra i due, infatti, ha origine alcuni anni fa. Era il febbraio 2022 quandoha pubblicato un video, sui propri profili social, di una sessione nell’accademia di, in Florida. Accanto a quel clip, poche parole nelle quali ringraziava lui e i suoi fratelli per essere "insegnanti fantastici". Pochi mesi prima, infatti, laaveva iniziato ad appassionarsi di ju-jitsu guadagnandosi, in pochi mesi, la cintura blu, simbolo della sua preparazione sempre più attenta e metodica. Ai tempi, parlando del ...

