Nuovi rischi Stanno salendo le liquidazioni

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Il numero complessivo delle pratiche aperte nei nostri uffici è simile a quello del 2022. Ma qualcosa è cambiato". Fabrizio Petroli (nella foto), coordinatore area vertenze e procedure concorsuali Cgil Lombardia, cosa suggeriscono i dati? "Depurando dal totale l’assistenza alle dimissioni online, l’attività è cresciuta del 10%". Crescono i numeri dei ricorsi per recupero crediti e le violazioni contrattuali. Perché? "Nel primo caso incidono tanto i mancati pagamenti: lavoratori che lamentano la mancata ricezione di una o più mensilità o ad esempio del Tfr. Questo denota una difficoltà crescente di liquidità da parte delle aziende. Nel caso delle violazioni contrattuali incidono i licenziamenti". Le consulenze, invece, calano? "Nel 2023 è scesa dell’11% la richiesta di assistenza alle dimissioni online, attività che non rappresenta il focus dell’ufficio". Anche le procedure ...

