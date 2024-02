Nuovi Fondi Mimit per l’Innovazione | Chip e Voucher al centro della strategia

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il panorama delin Italia si prepara a un salto di qualità con l’annuncio dei, messi a disposizione per l’avanzamento tecnologico e la sostenibilità degli investimenti. Il Ministro Adolfo Urso ha firmato un decreto che assegna una somma significativa di 466,4 milioni di euro, destinati a catalizzare progetti innovativi e sostenibili in vari settori chiave dell’economia italiana. Focus sui Progetti Pilota, ie gli Investimenti Sostenibili 4.0 Il cuore di questa iniziativa è incentrato su tre pilastri fondamentali: i Progetti Pilota, iper consulenza in innovazione e gli Investimenti sostenibili 4.0. Questimirano a supportare progetti di alto valore, particolarmente quelli che si distinguono per il loro ...